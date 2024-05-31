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Токаев о политике Казахстана: В мире, где не затухают конфликты и войны, это очень тернистый путь

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы высказался о внешней политике, проводимой Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, Казахстан, проводя сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, выстраивает равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными государствами.

"Мы ориентируемся на партнерство, последовательно возводим мосты сотрудничества и взаимопонимания, а не стены отчуждения и недоверия. Однако в современном мире, где не затухают конфликты и войны, такая созидательная политика – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение.

Делая выбор в пользу дипломатии и диалога, мы показываем нашу приверженность построению гармоничной и справедливой международной структуры.

Мы находимся в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны", — отметил президент.

Токаев особо подчеркнул, что на первом месте для него стоят ценности независимости страны, благополучие народа и поступательное развитие страны.

"Я всегда следую этому основополагающему принципу. За пять лет нам удалось осуществить по-настоящему масштабные институциональные преобразования практически во всех ключевых сферах, от политики и экономики, до культуры и образования. Но самое главное – мы пробудили в людях веру в реальность перемен. И с намеченного пути мы уже не свернем, продолжим планомерно осуществлять все задуманные реформы", — добавил глава государства

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2109993-tokaev-o-politike-kazahstana-v-mire-gde-ne-zatuhayut-konflikty-i-voyny-eto-ochen-ternistyy-put/

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