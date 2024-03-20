Токаев прилетел в Алматы, где отпразднует Наурыз

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В южной столице глава государства собирается отпраздновать Наурыз, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, завтра президент РК примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.

Напомним, с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проводятся с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время третьего заседания Национального курултая рассказал о своем виденье празднования Наурыза.

"Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание", - заявил президент.

При этом в Минкультуры поясняли, почему внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Подчеркнем, что в этом году казахстанцев ждет три дополнительных выходных дня в связи с празднованием Наурыз мейрамы.

В этом году праздничные дни выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней - с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.