Два десятка новых водохранилищ поручил построить Токаев в Казахстане

Президент на заседании XXXIIІ сессии АНК заявил о необходимости создания эффективной системы борьбы со стихиями. Поручено построить 20 новых водохранилищ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Предстоит решить сложную задачу создания достаточно эффективной системы борьбы со стихиями. Нужно фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами.

По моему поручению восстанавливается Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе и будет усилен Институт сейсмологии в Алматы. Особое внимание будет уделено изучению и сдерживанию климатических изменений.

Предстоит реорганизовать всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании, как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод".

Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть.

Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ, что позволит значительно снизить риски затопления 134 населенных пунктов", — отметил в своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что в Концепцию развития управления водными ресурсами будут добавлены меры по предотвращению и снижению последствий паводков, учитывающие передовой международный опыт.