Два десятка новых водохранилищ появятся в Казахстане: где их разместят

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в СЦК рассказал, что к 2027 году в Казахстане будет построено 20 новых водохранилищ в разных регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил о планах по строительству 20 новых водохранилищ для дополнительного обеспечения 2 кубометров воды к 2027 году. Кроме того, будет проведена реконструкция не менее 15 действующих водохранилищ.

"На первом этапе плана действий по реализации Концепции обеспечения дополнительных объемов воды планируется построить до 2025 года восемь новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 куб. км в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях", — сказал министр.

По его словам, планируется строительство 12 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, а также реконструкцию 15 гидротехнических сооружений.

Напомним, в мае жители Восточно-Казахстанской области высказали опасения относительно обмеления Бухтарминского водохранилища – крупнейшего в Казахстане.

В июле жители села близ Астаны забили тревогу из-за обмеления реки Есиль.

Тогда президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Министерства экологии и заявил, что Астанинское водохранилище сильно загрязнено и это происходит на глазах у профильного министерства. Он также высказался об опасности загрязнения реки Есиль.

Осенью пользователи Сети обратили внимание на то, что объем воды в Капшагае стал уменьшаться. В Министерстве водных ресурсов и ирригации тогда успокоили граждан.