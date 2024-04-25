"Нужный и важный, но можно отложить": Токаев об отмене Международного форума Астана
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ХХХІІІ сессии АНК "Единство. Созидание. Прогресс" прокомментировал отмену международного форума Астана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Его речь опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы президента.
"Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан", - отметил глава государства.
Он добавил, что для этого правительство принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса.
"Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия.
Международный форум Астана в текущем году не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело – встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Он напомнил, что сессии АНК всегда проводились в преддверии Дня единства. Сегодняшняя сессия проходит на фоне сложной ситуации.
"Но эта встреча необходима нам именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности", - заявил Токаев.
Напомним, об отмене форума стало известно в середине апреля, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению.
В пресс-службе Акорды поясняли, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны.
Ожидается, что международный форум Астана возобновит работу в 2025 году.
Позже стало известно, что в Казахстане из-за паводков отменили еще один форум.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090918-nuzhnyy-i-vazhnyy-no-mozhno-otlozhit-tokaev-obyasnil-pochemu-otmenil-mezhdunarodnyy-forum-astana/