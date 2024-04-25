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Токаев предупредил СМИ и "отдельных граждан", нагнетающих истерию вокруг стихийного бедствия

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Пожилая женщина использует телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: grinvalds/Getty Images

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время сессии АНК заявил, что СМИ и блогеры должны осознавать свое влияние на общество во время стихийных бедствий, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией.

Подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лица, ведущие атаки на безопасность нашего государства", - заявил президент.

При этом по словам главы государства, властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны, особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения.

"Подавляющее большинство граждан понимают, что государству сейчас приходится распутывать клубок множества застарелых проблем.

Правительству необходимо, с одной стороны, в авральном режиме наводить элементарный порядок во многих сферах, а с другой – закладывать основу дальнейшего устойчивого развития страны", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2091002-tokaev-predupredil-smi-i-otdelnyh-grazhdan-nagnetayushchih-isteriyu-vokrug-stihiynogo-bedstviya/

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