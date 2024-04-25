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"Лишиться в одночасье всего нажитого – нелегко": Токаев обратился к казахстанцам

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент, выступая на заседании XXXIIІ сессии АНК "Единство. Созидание. Прогресс", снова обратился к казахстанцам, пострадавшим во время паводков в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что все средства, которые отечественные компании, предприниматели и неравнодушные казахстанцы сейчас собирают в различные фонды помощи, обязательно будут направлены на помощь пострадавшим от паводков.

"Все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов. Государство возместит ущерб всем пострадавшим, никто не останется без поддержки. Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков. В стране будет введен режим жесткой экономии госсредств.

Понимаю, что лишиться в одночасье всего нажитого упорным трудом – нелегко. Хочу еще раз обратиться к пострадавшим согражданам: весь наш народ поддерживает вас. Государство сделает все, чтобы вы как можно скорее могли вернуться к нормальной жизни", - сообщил в своем выступлении президент.

Ранее сообщалось, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.

Также ранее президент назначил Лугмара Буларова и Юрия Шина заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана. Их предшественники Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк покинули свои посты.

Главной задачей АНК, как указывается на официальном сайте Ассамблеи, является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Ассамблея народа Казахстана образована 1 марта 1995 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090897-lishitsya-v-odnochase-vsego-nazhitogo-nelegko-tokaev-obratilsya-k-kazahstancam/

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