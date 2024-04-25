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Токаев заявил, что некоторые села Казахстана переместят в другие места

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Паводок
Паводок. Фото: parlam.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК заявил, что после окончания паводков некоторые села Казахстана будут перемещены в другие места, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Алапат тасқын" должен стать своеобразным водоразделом, отделяющим нас от эпохи "потерянного времени" и мнимых достижений. Совсем скоро вода отступит - и люди вернутся к нормальной жизни. Недаром говорят, что нет худа без добра", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что в период наводнения укрепилось единство народа, вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников.

"Конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач.

После окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение. Села обретут совершенно новый облик. В целом во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию", - сказал глава государства.

Напомним, сегодня прошло заседание XXXIIІ сессии АНК "Единство. Созидание. Прогресс", во время которого Касым-Жомарт Токаев снова обратился к казахстанцам, пострадавшим во время паводков в стране.

Накануне стало известно, что формат сессии изменится и мероприятие пройдет онлайн из-за паводков. Все члены региональных АНК приняли участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Во время сессии глава государства также заявил, что Казахстану необходимо создать эффективную систему борьбы со стихиями, отметив, что нынешнее стихийное бедствие - не повод для депрессии и уныния.

Также президент обратился к СМИ и блогерам из-за нагнетания истерии во время стихийных бедствий и озвучил план действий властей Казахстана после паводков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2091035-tokaev-posle-pavodkov-nekotorye-sela-kazahstana-budut-peremeshcheny-v-drugie-mesta/

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