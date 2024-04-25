Токаев: Нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния

Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии АНК заявил, что прошедшие в стране паводки – не повод для депрессии и уныния казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Слова президента его пресс-служба приводит в Telegram.

В такое непростое время, по словам президента Касым-Жомарта Токаева, самое главное для казахстанцев – сохранять единство и сплоченность.

"Мы должны ставить непреодолимый заслон любым действиям, разделяющим наше общество.

Как я уже ранее говорил, противники казахской государственности не сидят без дела, в поисках популярности пытаются навязать в соцсетях свою деструктивную повестку, распространяя ложную информацию.

Поэтому всем нам, как никогда ранее, важно критически относиться к любой поступающей информации, доверять только официальным источникам, ориентироваться на факты.

В судьбоносные моменты истории наш народ всегда проявлял невероятную стойкость и солидарность, неизменно следовал высоким идеалам гуманизма и сострадания. История проверяет нас снова. В эти напряженные недели мы проходим общенациональный тест на прочность и способность с честью преодолеть этот беспрецедентный природный катаклизм", — отмечает президент.

Любой кризис, по мнению Токаева, несет не только испытания, но и создает новые возможности.

"Рано или поздно все, что так или иначе мешает нашему прогрессу, будет смыто потоком истории и уйдет в небытие.

Поэтому нынешнее природное бедствие – не повод для депрессии и уныния. Путь к прогрессу всегда извилист и тернист. Но вслед за неудачами и бедами обязательно придут успехи и благополучные дни", — считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность в том, что нынешнее наводнение окажет положительное влияние на страну, а казахстанцы, сплотившиеся в дни испытаний, сделают решительный шаг в эпоху обновления и прогресса.

"Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение Справедливого Казахстана", — добавил Токаев.

Сегодня, начиная свое выступление на заседании сессии АНК, Токаев обратился к казахстанцам, пострадавшим во время паводков, снова напомнив, что государство окажет всю необходимую помощь.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что после окончания паводков некоторые села Казахстана будут перемещены в другие места и начнется реконструкция пострадавших регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах. В частности, речь идет о строительстве новых домов.

Позже сообщалось, что казахстанцам будут возмещать ущерб за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости.

Пострадавшим от паводков также производятся выплаты от государства. Сообщалось, что свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили государственную поддержку после паводков. На днях также стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от паводков предпринимателям.

В середине апреля в ходе визита в СКО Токаев заверил, что никто из пострадавших от паводка жителей не останется без помощи. А во время поездки в Костанайскую область президент отметил, что казахстанские бизнесмены из списка Forbes будут оказывать помощь пострадавшим жителям - каждого из них закрепят за конкретным регионом.