Токаев запретил чиновникам перепоручать своим заместителям участие на мероприятиях АНК

Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии АНК заявил об обязательных совещаниях по межэтнической ситуации в областях Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране предстоит усилить взаимодействие Ассамблеи народа Казахстана с госорганами, парламентом и маслихатами.

"Особый акцент надо сделать на выстраивании действенных механизмов работы с местными исполнительными органами и маслихатами. Понятно, что главы регионов заняты решением огромного массива текущих вопросов, однако задача укрепления общенационального единства носит особо актуальный характер и тоже требует постоянного внимания и вовлеченности в работу.

По моему поручению областные акимы обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК. Мною дано указание всем главам регионов лично присутствовать на ключевых мероприятиях Ассамблеи, не перепоручая это своим заместителям.

Было бы правильным, если бы такой же подход практиковали и руководители остальных органов власти, в первую очередь депутаты парламента и маслихатов всех уровней", — заявил Токаев.

Президент добавил, что АНК должен стать примером продуктивного партнерства с госорганами.