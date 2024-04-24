Токаев назначил новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Лугмара Буларова и Юрия Шина заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Буларова Лугмара Харкиевича и Шина Юрия Германовича на должности заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Их предшественники Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены покинули свои посты. Напомним, что Токаев назначил их зампредами Ассамблеи ровно год назад - 24 апреля 2023 года.

Отметим, что сам глава государства является председателем Ассамблеи народа Казахстана.

Добавим, по информации на сайте газеты "Коре Ильбо", Шин Юрий Германович является председателем ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана". Родился 22 августа 1986 года в Алматы. В 2008 году окончил Казахскую Академию труда и социальных отношений по специальности "Финансы".

Трудовой путь начал в 2006 году.

С 2021 по 2022 год - генеральный директор ТОО "КазФос", производство гексаметафосфата натрия.

С 2022 года - учредитель ТОО "Казахстанский химический завод".

Также добавим, что главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

Ассамблея народа Казахстана образована 1 марта 1995 года.