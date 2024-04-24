Токаев изменил формат сессии Ассамблеи народа Казахстана из-за паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителей председателя АНК, а также объявил о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент, поздравив вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Президент отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.

Напомним, сегодня президент назначил Лугмара Буларова и Юрия Шина заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана. Их предшественники Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк покинули свои посты.

Главной задачей АНК, как указывается на официальном сайте Ассамблеи, является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

Ассамблея народа Казахстана образована 1 марта 1995 года.