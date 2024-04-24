Токаев изменил формат сессии Ассамблеи народа Казахстана из-за паводков
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителей председателя АНК, а также объявил о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент, поздравив вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.
Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.
Президент отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.
Напомним, сегодня президент назначил Лугмара Буларова и Юрия Шина заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана. Их предшественники Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк покинули свои посты.
Главной задачей АНК, как указывается на официальном сайте Ассамблеи, является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.
Ассамблея народа Казахстана образована 1 марта 1995 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090453-tokaev-reshil-provesti-sessiyu-assamblei-narodov-kazahstana-onlayn-iz-za-pavodkov/