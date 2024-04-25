Токаев: Ассамблея показала, что она не декоративная организация

Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, заявил, что АНК показала на деле, что это не декоративная организация, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ассамблея еще раз показала на деле, что она не декоративная организация, как пытаются утверждать некоторые люди, а эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации, важный общественный орган, обладающий конституционным статусом.

Способность быстро развернуть всю необходимую инфраструктуру и умело мобилизовать благотворительные и добровольческие ресурсы – это, безусловно, результат многолетней системной работы АНК", - заявил Токаев.

Он добавил, что в прошлом году в рамках проекта "Караван милосердия" члены АНК оказали помощь нуждающимся людям на сумму более 1,7 млрд тенге.

"Именно в такой взаимной солидарности и поддержке заключается сила и характер нашего народа", - добавил Токаев.

Накануне Токаев принял принял вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова и объявил о проведении нынешней сессии АНК в онлайн-формате из-за ситуации с паводками.

Отметим, как указывается на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

Главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

Ассамблея народа Казахстана была образована 1 марта 1995 года.