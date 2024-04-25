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Токаев о государственном языке: Со временем станет языком межэтнического общения

Опубликовано:

Словарь казахского языка
Словарь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"На фоне тревожных событий в мире, мы, как нация, должны быть как никогда едины в своих намерениях и устремлениях. Важно формировать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве", - подчеркнул президент.

По его словам, для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос.

"Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране. Казахстан здесь не исключение. Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения.

Собственно говоря, это постепенно происходит. Государство отмечает и поощряет их успехи, которые, помимо всего прочего, носят политический характер. И сегодня некоторым из них будут вручены почетные награды", - отметил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090969-tokaev-o-gosudarstvennom-yazyke-so-vremenem-stanet-yazykom-mezhetnicheskogo-obshcheniya/

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