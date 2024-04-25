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Активнее вовлекать молодежь в деятельность АНК поручил Токаев

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Молодежь сидит за столом
Молодежь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на ХХХІІІ сессии АНК посоветовал руководителям объединений и структур Ассамблеи назначить одним из своих замов представителя молодежи, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Следует последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Для этого надо развивать научно-экспертный потенциал АНК. В фокусе Ассамблеи всегда должна быть практическая деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности.

К работе по этномедиации приступили специалисты в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Полезный опыт нужно масштабировать по всей организационной горизонтали АНК", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Ассамблея должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма.

"Прежде всего следует обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК. Профильным министерствам, акиматам необходимо поддержать их деятельность посредством специальных грантов и государственного социального заказа.

Новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодежь. Поэтому предлагаю каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей представителя молодежи. Следует определить перечень молодежных проектов Ассамблеи, в первую очередь волонтерских, которые должны получить всестороннюю поддержку со стороны центральных и местных исполнительных органов", - отметил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090981-aktivnee-vovlekat-molodezh-v-deyatelnost-ank-poruchil-tokaev/

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