Токаев перечислил характерные черты казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, единство – это по сути стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности.

"Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками", – отметил глава государства.