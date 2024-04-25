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Токаев перечислил характерные черты казахстанцев

Опубликовано:

Женщины в традиционных одеждах
Наурыз. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, единство – это по сути стержневая линия государственной политики и мощный фактор укрепления общенациональной идентичности.

"Основой нашего общегражданского сознания есть и будет принадлежность к общей Родине. Характерные черты граждан Казахстана – это национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками", – отметил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2090957-tokaev-perechislil-harakternye-cherty-kazahstancev/

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