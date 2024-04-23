Премьер Бектенов похвалил акима Астаны

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина похвалил акима Астаны Жениса Касымбека за решение жилищных проблем в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в правительстве обсудили вопрос строительства жилья в Казахстане. В ходе обсуждения Бектенов отметил положительные результаты Астаны.

"В Астане в данном направлении хорошо проводится работа. Темпы неплохие, поэтому необходимо не останавливаться и все проблемные вопросы решать в кратчайшие сроки. Акимат хорошо проводит данную работу, можно дать такую оценку" - заявил глава кабмина.

По данным Минпромышленности и строительства, за последние пять лет в жилищное строительство инвестировано более 12 трлн тенге и введено порядка 78,5 млн м² нового жилья.

"С учетом всех источников финансирования 695 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. К 2030 году планируется строительство 111 млн квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования и обеспечения новым жильем более 1 млн семей.

Для исполнения плана первоочередных действий правительства по обеспечению экономического роста в 2024 году доведенный объем ввода жилья был увеличен с 15,5 до 18 млн квадратных метров с внедрением дополнительных мер обеспечения граждан жильем", - сообщил глава ведомства Канат Шарлапаев.

Напомним, 11 марта в Астане было приостановлено строительство 33 новых ЖК.

Ранее, в августе 2023 года, акимат Астаны публиковал список недобросовестных застройщиков.

"На территории города без разрешительных документов по данным на начало 2023 года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство", - говорили в акимате.

Кроме того, в начале апреля прошлого года суд постановил снести строящийся МЖК Washington в Астане. Застройщика, как сообщалось тогда, оштрафовали.

В ноябре прошлого года сообщалось о том, что в Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. На застройщика составили четыре адмпротокола, а сам ЖК "Коктобе" снесли.

В то же месяце аким Астаны Женис Касымбек на встрече с бизнесом прокомментировал предложение ограничить строительство в Астане из-за дефицита воды.

О предложении ограничить строительство в столице из-за дефицита воды также говорил экс-аким Астаны Альтай Кульгинов.

Также Касымбек объяснял, какие ограничения на строительство вводились в столице в 2023 году из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.