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Касымбек призвал не говорить о возможности остановки строительства в Астане

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Женис Касымбек
Женис Касымбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с бизнесом прокомментировал предложение ограничить строительство в Астане из-за дефицита воды, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из бизнесменов сообщил, что занимается производством камня для отделки фасадов. Но он высказал опасения по поводу о рисках банкротства, если стройка в Астане будет ограничена.

"Официально могу еще раз заявить, что в Астане стройка не остановится. На сегодня 10 млн квадратных метров жилья строится. Ежегодно 3,5 - 4 млн квадратных метров жилья водятся в эксплуатацию. Стройка продолжится и дальше. Поэтому так не говорите, что стройка останавливается, это приводится сейчас просто в порядок", – сказал аким Астаны.

Напомним, ранее стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов высказывался о предложении ограничить строительство в Астане из-за дефицита воды.

При этом в конце марта Женис Касымбек объяснял, какие ограничения на строительство вводятся в городе из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

"С 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", – заявлял он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046721-kasymbek-prizval-ne-govorit-o-vozmozhnosti-ostanovki-stroitelstva-v-astane/

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