Стало известно, какие незаконно приобретенные активы будут возвращены Казахстану

На заседании комиссии, проходившем в правительстве, стало известно, какие незаконно приобретенные активы в скором времени будут возвращены Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата активов.

Как сообщается на официальном сайте правительства, заседание прошло в обновленном составе, куда в качестве новых членов вошли президент ОЮЛ "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиева и депутат мажилиса парламента Марат Башимов.

"По итогам заседания одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге.

Среди возвращаемых государству активов - жилые и административные здания в Казахстане и за рубежом, денежные средства, доли в компаниях, дорогостоящие ювелирные изделия, более 10 тыс. гектаров земли.

Кроме того, одобрено внесение в суд иска об обращении в доход государства в качестве актива необъяснимого происхождения предприятия стоимостью более 10 млрд тенге, ранее незаконно перешедшего от государства под контроль одного из субъектов Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по решению комиссии реестр субъектов закона дополнен двумя новыми лицами, в отношении которых Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры будут проведены соответствующие мероприятия.

"По поручению главы государства работа по возврату незаконно приобретенных активов будет активизирована. При этом недопустимо давление на бизнес. Все возвращенные государству активы будут направлены на социально-полезные цели", - подчеркнул по итогам заседания Олжас Бектенов.

Сообщается, что работа комиссии будет продолжена.

В конце января на очередном заседании Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, который проводился под председательством уже бывшего премьера Алихана Смаилова, обсуждался вопрос о включении в реестр по возврату активов Казахстану новых имен.

Отмечалось также, что будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре президент Токаев провел провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В конце ноября бывший премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в сенате, рассказал о суммах, которые удалось вернуть в процессе работы комиссии по возврату активов. На тот момент, по данным спикера, государству было возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге уже и в пути находилось порядка 600 млн долларов из-за рубежа.

Уже в декабре экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы. При этом акцентировав внимание на том, что возврат производится добровольно.