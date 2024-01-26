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30 лет независимости Казахстана

Новые имена могут появиться в реестре по возврату активов Казахстану

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Заседание с участием премьер-министра Алихана Смаилова
Заседание с участием премьер-министра Алихана Смаилова. Фото: пресс-служба премьер-министра

Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

"В рамках заседания обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия, в соответствующий реестр.

По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут также поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.

Премьер-министр подчеркнул, что решение главы государства о возврате незаконно приобретенных активов - это продолжение процесса построения "Справедливого Казахстана". Так, за 2 года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге.

На сегодня, по данным пресс-службы, в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект - за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге.

"Наша общая задача - обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства", - подчеркнул Алихан Смаилов.

По итогам обсуждения премьер-министр дал госорганам необходимые поручения.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре 2022 года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Предметами деятельности товарищества определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов и озвучил ряд поручений, указав на необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057649-novye-imena-mogut-poyavitsya-v-reestre-po-vozvratu-aktivov-kazahstanu/

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