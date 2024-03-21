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Токаев обсудил с Жамилей Серкебаевой состояние культурной жизни Алматы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Жамиля Серкебаева
Касым-Жомарт Токаев и Жамиля Серкебаева. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заслуженного деятеля Казахстана Жамилю Серкебаеву и побеседовал о культурной жизни Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии культурной жизни Алматы, а также о перспективах развития классической музыки в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил талант и профессионализм Жамили Серкебаевой, отметив, что она добилась заслуженного признания не только в нашей стране, так и за рубежом.

️Жамиля Серкебаева поблагодарила главу государства за поддержку музыкального искусства и поделилась своими предложениями по совершенствованию музыкальной инфраструктуры страны.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматы, где в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Здесь же он отметил особую роль Алматы и сообщил о реализации 4 масштабных проектов.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев провел сегодня также ряд встреч в Алматы. Он принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, где Токаеву доложено о текущей деятельности научного центра.

Принял глава государства и акима Алматы Ерболата Досаева. Аким Алматы рассказал о развитии мегаполиса, а также заявил, что до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Президент также обсудил проблемы общественной жизни с членом Нацкурултая Гульмирой Илеуовой и встретился с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2072010-tokaev-obsudil-s-zhamiley-serkebaevoy-sostoyanie-kulturnoy-zhizni-almaty/

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