"Одним изменением законов не обойтись": Токаев о будущем казахстанского общества

На заседании Национального курултая президент, рассуждая об общественной этике, заявил, что в этом вопросе "одним изменением законов не обойтись", передает корреспондент NUR.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева ранее предложила утвердить в Казахстане "перечень общенациональных ценностей". Однако, по его мнению, искусственно навязать гражданам те или иные ценности "крайне сложно, если не сказать, невозможно".

"Политические реформы реализуются посредством законодательных и институциональных преобразований, но, когда речь идет об общественной этике, изменением законов не обойтись. Здесь требуется более тонкая работа, и члены Национального курултая могли бы принять в ней самое активное участие", - заявил Токаев.

Он добавил, что нужно прекратить "стенания и критиканство" и перейти к конструктиву, а также перестать жить в плену "исторических обид".

"Важно, чтобы в обществе укоренились созидательные установки, бесповоротно ушли в прошлое архаичные стереотипы и разрушительные модели поведения. Надо прекратить бесконечные стенания, критиканство, чем страдают некоторые представители творческой интеллигенции и даже государственные служащие, а перейти на конструктивную тональность при обсуждении актуальных общественных проблем.

В конце концов, нельзя постоянно смотреть назад, быть в плену различных исторических обид. Нация, желающая занять достойное место в мировом сообществе, должна уверенно смотреть вперед, избавившись от истощающих ее потенциал комплексов и предрассудков", - добавил Касым-Жомарт Токаев.