"Ваш вклад достоин высокой оценки": Токаев поздравил казахстанок с праздником (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с праздником, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В своем выступлении он поздравил женщин с наступающим праздником.

"8 марта – это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Президент также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.

"По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины.

Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане – женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки", – подчеркнул президент.

Также сегодня Токаев Сегодня, 7 марта, глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект.

Напомним, что международный женский день 8 марта в этом году приходится на пятницу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня – 8, 9 и 10 числа. При шестидневной – только 8 марта. Ну и законный выходной – 10 марта.

В связи с празднованием 8 марта ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в этот день. Также в некоторых городах страны в честь праздника проезд в общественном транспорте будет бесплатным весь день.

Сегодня в Алматы в парке Ганди состоялся митинг, посвященный правам женщин и семейным ценностям.

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