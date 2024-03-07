Бесплатный проезд на автобусах для женщин 8 марта решили сделать в некоторых городах Казахстана

В честь Международного женского дня в некоторых городах Казахстана проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным, передает NUR.KZ.

По информации официального сайта акимата Актау, завтра, 8 марта, бесплатно для женщин будет проезд на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 4М, 5, 6, 7, 8, 9.

Общественный транспорт будет курсировать с 6:40 до 21:00 в соответствии со своим регулярным расписанием.

В официальном Instagram-аккаунте акимата Актобе говорится, что проезд для женщин на общественном транспорте в праздничный день тоже будет бесплатным.

Автобусы всех пяти компаний, которые обслуживают город, завтра будет курсировать в соответствии со своим регулярным расписанием.

Аналогичный подарок женщинам решили сделать и в Атырау, говорится в Instagram горакимата. Бесплатный проезд организован также в пригородных маршрутах.

Автобусы будут курсировать по обычному расписанию с 07:00 до 20:00 часов.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматы, в южной столице такую акцию проводить не планируют.

Напомним, что 8 марта в этом году приходится на пятницу. То есть, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть подряд три дня - 8, 9 и 10 числа. При шестидневной - только 8 марта. Ну и законный выходной - 10 марта.

Также стало известно, что в связи с празднованием 8 марта ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в этот день.