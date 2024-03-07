"Наше время пришло!": женский митинг прошел в Алматы (фото)

Митинг, посвященный правам женщин и семейным ценностям, прошел в Алматы в преддверии 8 марта. Он состоялся сегодня в парке Ганди, передает корреспондент NUR.KZ.

Проведения данного мероприятия общественное движение под предводительством Бибинур Шералиевой добивалось около 10 лет.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Наше время пришло. Мы считаем, что наше время пришло, мы его заслужили! Власть обратила на нас внимание, на наше предложение, и мы надеемся обратить внимание парламента и нового правительства", - сообщила Шералиева.

Бибинур Шералиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, резолюция требований, по словам руководительницы движения, будет представлена 12 марта на собрании парламента. При этом своей целью активисты Шералиевой считают сокращение количества разводов в Казахстане и поддержку традиционной семьи - матери, отца и ребенка.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Последнее особенно подчеркивается митингующими.

"Я, как консервативный человек, выступаю за семейные казахские традиции. Меня больше всего волнует моя страна, я была в Европе - я видела, до чего это доводит", - убеждена активистка Дильнар Инсенова.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что новость о проведении митинга разделила пользователей Казнета на два лагеря: большинство были убеждены, что митинг проводится для популяризации ЛГБТ-сообщества.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также в ходе митинга прозвучали требования ввести составление брачного контракта на законодательном уровне, учесть права детей при разделе имущества разводящимися супругами, отменить выселение женщин и детей из единственного жилья и ужесточить законы в отношении злостных неплательщиков алиментов.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одновременно с митингом прошел и одиночный пикет Дарии Рось. Девушка выступила с плакатом "Акимат боится женщин". Надпись на нем активистка объяснила тем, что правительство Алматы отклоняет любые запросы на проведение общественных мероприятий девушек, не являющихся членами проправительственных организаций. При этом, по словам девушки, ее требования максимально просты: законы должны исполняться.

Дария Рось. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Когда меня избил один из моих родственников, больше всего в полиции ужасались тем, что он накричал на взрослую женщину, а не тем, что он избил женщину", - поделилась Дария.

Девушка убеждена, она имеет полное право заявлять о своих правах во всеуслышание. Однако все пикеты активистки были одобрены уже после даты их предположительного проведения.

Митинг 8 марта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков