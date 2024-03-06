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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в мартовские праздники

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Люди работают в ЦОНе.
ЦОН. Фото: Госкорпорация "Правительство для граждан"

Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов Казахстана в мартовские праздники, передает NUR.KZ со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" заявили, что в связи с празднованием 8 Марта ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в этот день.

На Наурыз центры не будут принимать граждан с 21 по 25 марта. При этом дежурные ЦОНы будут работать 9 и 25 марта до 13:00.

К привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся 26 марта.

"Напомним, что ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни до 20:00, а по субботам - до 13:00", - отметили в госкорпорации.

Казахстанцам также напомнили, что актуальные адреса дежурных центров можно посмотреть на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Напомним, ранее "Правительство для граждан" объявило, что адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в трех городах Казахстана.

Также мы подробно рассказывали, что в марте 2024 года казахстанцев ждут сразу 14 выходных дней. Кроме стандартных выходных в марте будут и несколько праздничных:

  • Международный женский день (8 марта);
  • Наурыз мейрамы (21-23 марта).

Жители Казахстана отдыхают:

  • при пятидневной рабочей неделе - 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, с 21 по 25, 30, 31 марта;
  • при шестидневной рабочей неделе - 3, 8, 10, 17, с 21 по 24, 31 марта.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) - это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу "одного окна", гласит информация на сайте "Электронного правительства".

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064810-kak-budut-rabotat-tsony-i-spetstsony-kazahstana-v-martovskie-prazdniki/

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