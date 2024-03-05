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Цветы на 8 марта обойдутся казахстанцам дороже, чем в прошлом году

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Мужчина собирает букет цветов
Иллюстративное фото: Pexels.com

Цветы – классический подарок на Международный женский день. Но в этот раз они обойдутся казахстанцам примерно на 8% дороже, чем годом ранее. О росте цен на букеты читайте в материале NUR.KZ.

Многие мужчины в честь Международного женского дня готовят своим женщинам подарки. Цветы являются одним из самых распространенных вариантов поздравления.

Однако в этом году казахстанцам нужно быть готовым к заметно выросшим ценам. По данным портала EnergyProm, за последний год, то есть по отношению к январю 2023 года, цветы в Казахстане подорожали на 8,2%.

Сильнее всего цены выросли в Карагандинской области – сразу на 41,5% за год. Следом идут Алматинская область и Астана с приростом в 18,1% и 14,5% соответственно.

При этом в Акмолинской и Жамбылской областях, а также в области Жетісу цены за год не изменились, а в Павлодарской области и Ұлытау они снизились – на 0,9% и 6,1% соответственно. Алматы отличился самым низким ростом цен – всего 1,3% за год.

Цены на цветы в Казахстане выросли на 8,2% за год
Рост цен на цветы в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, на 8 марта не все казахстанцы ограничиваются цветами. Ранее стало известно, что многие мужчины, помимо букета, дарят своим женщинам и подарки – больше четверти опрошенных готовы потратить на них не менее 50 тыс. тенге.

Что касается женщин, то, согласно данным аналитиков, лишь 39% казахстанок хотят получить к празднику именно цветы – большинство отдает предпочтение косметике, духам или просто деньгам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2064565-tsvety-na-8-marta-oboydutsya-kazahstantsam-dorozhe-chem-v-proshlom-godu/

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