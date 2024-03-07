Токаев наградил казахстанок: кто получил призы из рук президента
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Сегодня, 7 марта, глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.
Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":
- В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;
- В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;
- В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна;
- В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна;
- В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;
- В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.
Кроме того, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с праздником.
Он выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Президент также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2065121-tokaev-nagradil-kazahstanok-kto-poluchil-medal-iz-ruk-prezidenta/