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Токаев наградил казахстанок: кто получил призы из рук президента

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Касым-Жомарт Токаев вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана".
Касым-Жомарт Токаев вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана". Фото: Акорда

Сегодня, 7 марта, глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.

Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":

  • В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;
  • В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;
  • В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна;
  • В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна;
  • В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;
  • В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.

Кроме того, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с праздником.

Он выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Президент также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2065121-tokaev-nagradil-kazahstanok-kto-poluchil-medal-iz-ruk-prezidenta/

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