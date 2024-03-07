Токаев наградил казахстанок: кто получил призы из рук президента

Сегодня, 7 марта, глава государства вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.

Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":

В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;

В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;

В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна;

В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна;

В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;

В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.

Кроме того, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с праздником.

Он выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Президент также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.