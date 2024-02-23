Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову. Она проинформировала о деятельности высшего органа конституционного контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено, что в течение прошлого года в Конституционный суд поступило более пяти тысяч обращений, из которых 99% – обращения граждан.

Как сообщила Эльвира Азимова, в своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.

Отмечается, что основной подход всех государств, в которых действуют конституционные суды, – не ограничивать граждан в доступе к конституционному правосудию и исключить финансовые барьеры. В связи с этим в декабре 2023 года Главой государства был подписан закон, предусматривающий снижение госпошлины за обращение в Конституционный суд до нулевой ставки.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в настоящее время на рассмотрении мажилиса парламента находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности.

Главе государства также была представлена информация, что в прошлом году были проверены 558 норм права, по итогам проверок рекомендовано внесение изменений в 29 НПА. Конституционным судом даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов. В настоящее время правительством и уполномоченными органами исполнено более 16% рекомендаций", - говорится в сообщении Акорды.

Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного суда за 2023 год показали, что его создание и деятельность отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции Казахстана и защите прав и свобод человека и гражданина.

Возвращение Конституционного суда в Казахстане

В марте 2022 года Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. Он заявил, что это позволит лучше защищать права человека в стране.

В ноябре президент публично подписал ряд законов, принятых по итогам состоявшегося в июне референдума. В одном из них говорится, что с 1 января 2023 года в Казахстане начинает функционировать Конституционный суд. Теперь каждый гражданин может напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.

Главой данного органа назначили Эльвиру Азимову. В конце декабря 2022 года депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) избрали трех судей Конституционного суда, еще трех судей также избрали и в сенате (верхняя палата), еще четырех – назначил Токаев.

В августе прошлого года Токаев провел встречу с представителями системы защиты прав человека и подвел промежуточные итоги работы Конституционного суда, который (на тот момент) за первые 7 месяцев работы рассмотрел 43 дела, по 23 из них вынесены соответствующие решения. Как подчеркнул президент, у граждан появилась возможность прямого обращения в Конституционный суд, тогда как ранее это право было только у институтов власти.

Добавим, что Конституционный cуд РК был избран Верховным советом страны 2 июля 1992 года и осуществлял конституционный контроль по октябрь 1995 года, говорится на официальном сайте КС РК. После этого в феврале 1996 года был сформирован Конституционный совет, просуществовавший до 2022 года.