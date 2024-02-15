О дефиците специалистов в сфере спорта в Казахстане заявила Дуйсенова

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила о дефиците профессиональных кадров в области спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Зампремьер-министра Тамара Дуйсенова заявила о дефиците профессиональных кадров в отрасли спорта – об этом она сообщила на заседании коллегии Министерства туризма и спорта, сообщается на официальном сайте правительства.

"Практически нет таких узких специалистов, как спортивные врачи, психологи, диетологи, нутрициологи, спортивные юристы и других. В целях снижения дефицита кадров в области физической культуры и спорта требуется провести детальный анализ их потребности и при необходимости увеличить государственный образовательный заказ на подготовку", — отметила Дуйсенова.

По ее мнению вице-премьера, принципиальное значение приобретает не общее количество подготовленных учебными заведениями кадров, а число тех, кто впоследствии приходит работать по специальности.

Еще одним немаловажным вопросом остается мотивирование спортсменов на дальнейшее продолжение карьеры после окончания учебного заведения.

Это необходимо для улучшения качества кадрового состава, так как их навыки и практический опыт вместе с полученным образованием позволят критически оценивать не только тренерскую работу, но и разрабатывать собственные методики подготовки спортсменов, качественно составлять планы тренировок.

"Республиканские и региональные аккредитованные спортивные федерации должны осуществлять подготовку спортивных судей по видам спорта. Также необходимо усилить работу в части налаживания контактов с международными федерациями путем увеличения представительств казахстанского судейского корпуса на международной арене", — подчеркнула Тамара Дүйсенова.

В завершение она напомнила о предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, отметив, что болельщики ожидают от спортсменов самых высоких достижении.

Напомним, в ноябре прошлого года после летних Азиатских игр-2022 министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев отчитал ряд спортивных федераций Казахстана за показанный результат. Он отмечал, что руководителям не удалось выполнить свои обязательства, данные перед стартом соревнований. Также он дал ряд поручений по предстоящей Олимпиаде в Париже.

В сентябре в сфере спорта произошел еще один инцидент – казахстанские спортсмены пожаловались на "одноразовую" форму, выданную к Азиаде.

В декабре Маржикпаев сообщил, что Антикор начал проверять его ведомство после скандала с экипировкой спортсменов.

Недавно в Агентстве по финмониторингу заявили, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

Представители Агентства сообщили, что для Азиатских игр были приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завысили в три раза.

Вчера мы писали, что экс-чиновника подозревают в хищении средств ФК "Акжайык".