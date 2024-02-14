Экс-чиновника подозревают в хищении средств ФК "Акжайык"

Бывший директор РГКП "Дирекция развития спорта" подозревается в совершении мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Как сообщается в официальном аккаунте Агентства в Telegram, Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры.

По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы путем обмана совершил хищение бюджетных средств в общей сумме 57 млн тенге.

"Эти средства были выделены Управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО "ФК Акжайык" под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе Artsport", - сообщили в Антикоре.

С санкции суда экс-чиновник заключен под стражу.

В настоящее время проверяется причастность остальных лиц к преступлению и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Как сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Акжайык", в Уральске при взрослой команде "Акжайыка" создан свой спортивный центр, где занимаются дети. Обучают игре ребят 6-9 классов. В центре занимаются футболом свыше 700 уральских ребят. Программа тренировок - немецкая, она утверждена федерацией футбола РК.

Напомним, в конце 2023 года за получение взятки был осужден главный специалист Управления физической культуры и спорта Алматинской области. Его признали виновным в получении взятки от предпринимателя в размере 400 тыс. тенге за положительное рассмотрение заявки поставщика для участия в государственном заказе подушевого финансирования по программе ArtSport.

Ранее прокуроры Алматы выявили нарушения при реализации программы ArtSport. Одного из поставщиков приговорили к ограничению свободы за хищение средств. Как пояснили в надзорном органе, недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Летом депутат мажилиса заявил, якобы по программе ArtSport детей тренировали бывшие сутенеры и секс-работницы. Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал эту информацию.