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30 лет независимости Казахстана

Обувь для Азиады: в крупном хищении заподозрили работников министерства

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Решетка в полицейском участке
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении сотрудников Министерства туризма и спорта. Их заподозрили в хищении, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Столичным департаментом АФМ начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

"Так, в 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества.

При этом их стоимость завышена в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров.

В результате государству причинен ущерб на 383 млн тенге", – доложили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Напомним, представители сборной Казахстана ранее жаловались на качество экипировки, назвав ее одноразовой.

Заместитель руководителя Дирекции с санкции суда арестован.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060258-zakup-krossovok-nizkogo-kachestva-v-hischenii-zapodozrili-sotrudnikov-minturizma-i-sporta/

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