Министр Балаева заявила, что хочет вернуть былую славу "Казахфильму"

На коллегии Минкультуры и информации глава ведомства Аида Балаева подняла вопрос нынешнего состояния "Казахфильма" и заявила, что хотела бы вернуть ему былую славу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос, который волнует многих, – это современное состояние "Казахфильма". Как министр, я заинтересована в возвращении "Казахфильму" былой славы и статуса в международной киноиндустрии. Это ответственная задача, которая стоит перед нами. Хочу заверить, что данное поручение главы государства будет исполнено на должном уровне.

Кто бы и как бы скептически не относился к будущему "Казахфильма", мы говорим, что "Казахфильм" – это не рядовая киностудия, это наша история, наш дух, надежда национального кино. Поэтому мы не только сохраним его, мы обеспечим его динамичное развитие", – говорится в докладе министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Она напомнила, что Национальному центру господдержки кино исполнилось 5 лет, произведено более 100 фильмов – однако можно заметить их однотипность.

"Например, преобладают фильмы на тему голода, войны, наркомании. С этого года изменились правила конкурсного отбора кинопроектов, претендующих на государственную поддержку.

В частности, Национальный центр поддержки кино сначала примет сценарии, затем лучшие будут отобраны экспертным советом. В числе приоритетных тем – темы, отвечающие национальным интересам, идеологии. В ближайшее время будет объявлен конкурс нового формата", – добавила министр.

Отметим, также Балаева сегодня высказалась об утечке данных алматинских студенток, заявив, что это нарушает их права. Также министр анонсировала поправки в законодательство, регулирующего случаи отмены концертов в Казахстане.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что "Казахфильм" преобразуют в национальную киностудию – перед этим такое поручение давал президент Касым-Жомарт Токаев.

В августе 2023 года глава киностудии Азамат Сатыбалды встретился с главой государства. Он рассказал президенту о проблемных вопросах в деятельности "Казахфильма" и внес свои предложения по повышению ее статуса.

В январе этого года министр Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

Между тем в декабре прошлого года прокуратура Алматы в ходе проверки "Казахфильма" выявила хищение более 400 млн тенге.

По информации на официальном сайте киностудии, "Казахфильм" был основан в 1934 году. Является крупнейшей казахстанской киностудией художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Расположена в Алматы.