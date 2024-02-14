Новый глава Минфина поделился, кто в его семье отвечает за бюджет

Новый министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, кто отвечает в его семье за бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у нового министра финансов, кто управляет семейным бюджетом.

"Наверное, как у всех, - супруга", - ответил, смеясь, Мади Такиев.

Ранее Мади Такиев также рассказал о своей новой зарплате на должности министра финансов Казахстана.

Ранее свою зарплату также озвучивал и экс-министр финансов - заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев. Тогда сообщалось, что каждый месяц он зарабатывает по 1,5 млн тенге.

Перед новогодними праздниками о семейных тратах рассказал и глава Минторговли Арман Шаккалиев. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о своей предновогодней закупке продуктов на 24 тысячи тенге.

Напомним, Мади Такиев занял пост министра финансов Казахстана на прошлой неделе после отставки правительства Алихана Смаилова. Вчера новый министр принес присягу.

До этой должности Такиев работал в Налоговом комитете, департаментах госдоходов и Администрации президента. С 2019 по 2020 год занимал пост вице-министра национальной экономики.

Также до сегодняшнего дня являлся депутатом мажилиса РК.