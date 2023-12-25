Предновогодняя закупка: министр торговли рассказал, что купил на 24 тысячи тенге

В кулуарах мажилиса глава Минторговли Арман Шаккалиев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о своей предновогодней закупке продуктов на 24 тысячи тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Арман Шаккалиев поделился, что в эти выходные снялся в одной из программ в соцсетях, где поехал на закупку продуктов на рынок.

"Я сам удивился. Это не новогодняя, но крупная закупка обошлась мне в 24 тысячи тенге. Понятно, не сказать, что это новогодний стол, 37 позиций традиционно говорят - оливье, сельдь под шубой, мандарины, ананас (...). Многие спрашивают, подорожало или нет? Мы посчитали - на 9,8% подорожало.

Знаете, мне на рынке понравилось, бабушка подошла и говорит: "Что вы его спрашиваете? Вот ты сколько ешь, у тебя какой кошелек, вот на столько ты и купишь". Поэтому, нельзя сказать, что средняя потребительская корзина составит столько-то.

Купил я хурму, помидоры, огурцы, мясо, кисломолочку, две лепешки. В принципе, хороший стандартный набор. (…) Новый год сугубо индивидуальный праздник, но все считают индексом оливье и т.д. - все зависит от вашего аппетита", - заявил глава Минторговли.

Шаккалиев добавил, что на рынке в день закупки он успел поторговаться и получил скидку на продукты.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Казахстане стали производить больше мяса птицы. На этом фоне заметно подорожали куриные грудки, бедра и голени – на 8,2% и 7,5% соответственно.

Кроме того, сильный рост цен на рыбу также фиксируется в Казахстане – в среднем, рыба и морепродукты за год выросли в цене на 14,5%.

Недавно сообщалось, что средняя стоимость мяса в Казахстане выросла на 7,4% за год. Свинина и говядина подорожали больше всего – на 9,8% и 9,7%.

В декабре мы также писали о том, что глава МНЭ, комментируя цены на продукты питания, заявил, что "сезонные скачки в любом случае будут, особенно перед Новым годом". Так, по словам Алибека Куантырова, работает экономика.