Савельева вместо Такиева, Кошмамбетов вместо Шукижановой: в мажилисе провели ротацию

Сегодня на пленарном заседании мажилиса произведены кадровые перестановки. Заседание открыл вышедший с больничного спикер Ерлан Кошанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Пленарное заседание открыл спикер Ерлан Кошанов, который до этого был на больничном из-за коронавируса.

В первую очередь депутаты проголосовали за сложение полномочий депутата Мади Такиева, в связи с его назначением министром финансов.

Мади Такиев. Фото: t.me/KZgovernment

На его место в качестве председателя постоянного комитета мажилиса по финансам и бюджету пришла Татьяна Савельева.

Также, сегодня принес присягу депутат от партии Respublica Айтуар Кошмамбетов. Он сменил Динару Шукижанову.

Айтуар Кошмамбетов. Фото: facebook.com/a.koshmambetov

Динара Шукижанова. Фото: instagram.com/dinarashukizhanova

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на больничном: у него диагностировали коронавирус. Этим также объяснялось его отсутствие на расширенном пленарном заседании мажилиса с участием президента Токаева.

6 февраля стало известно о том, что указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева.

Также мы писали о том, что вакантный мандат депутата мажилиса парламента, который ранее занимала Динара Шукижанова, передали члену партии Respublica Айтуару Кошмамбетову.