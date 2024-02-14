Савельева вместо Такиева, Кошмамбетов вместо Шукижановой: в мажилисе провели ротацию
Опубликовано:
Сегодня на пленарном заседании мажилиса произведены кадровые перестановки. Заседание открыл вышедший с больничного спикер Ерлан Кошанов, передает корреспондент NUR.KZ.
Пленарное заседание открыл спикер Ерлан Кошанов, который до этого был на больничном из-за коронавируса.
В первую очередь депутаты проголосовали за сложение полномочий депутата Мади Такиева, в связи с его назначением министром финансов.
На его место в качестве председателя постоянного комитета мажилиса по финансам и бюджету пришла Татьяна Савельева.
Также, сегодня принес присягу депутат от партии Respublica Айтуар Кошмамбетов. Он сменил Динару Шукижанову.
Напомним, ранее сообщалось, что спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на больничном: у него диагностировали коронавирус. Этим также объяснялось его отсутствие на расширенном пленарном заседании мажилиса с участием президента Токаева.
6 февраля стало известно о том, что указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева.
Также мы писали о том, что вакантный мандат депутата мажилиса парламента, который ранее занимала Динара Шукижанова, передали члену партии Respublica Айтуару Кошмамбетову.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060880-saveleva-vmesto-takieva-koshmambetov-vmesto-shukizhanovoy-v-mazhilise-proveli-rotatsiyu/