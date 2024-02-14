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Савельева вместо Такиева, Кошмамбетов вместо Шукижановой: в мажилисе провели ротацию

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Депутат мажилиса Татьяна Савельева
Татьяна Савельева. Фото: parlam.kz

Сегодня на пленарном заседании мажилиса произведены кадровые перестановки. Заседание открыл вышедший с больничного спикер Ерлан Кошанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Пленарное заседание открыл спикер Ерлан Кошанов, который до этого был на больничном из-за коронавируса.

В первую очередь депутаты проголосовали за сложение полномочий депутата Мади Такиева, в связи с его назначением министром финансов.

Министр финансов Мади Такиев
Мади Такиев. Фото: t.me/KZgovernment

На его место в качестве председателя постоянного комитета мажилиса по финансам и бюджету пришла Татьяна Савельева.

Также, сегодня принес присягу депутат от партии Respublica Айтуар Кошмамбетов. Он сменил Динару Шукижанову.

Айтуар Кошмамбетов
Айтуар Кошмамбетов. Фото: facebook.com/a.koshmambetov

Динара Шукижанова
Динара Шукижанова. Фото: instagram.com/dinarashukizhanova

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на больничном: у него диагностировали коронавирус. Этим также объяснялось его отсутствие на расширенном пленарном заседании мажилиса с участием президента Токаева.

6 февраля стало известно о том, что указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана вместо Ерулана Жамаубаева.

Также мы писали о том, что вакантный мандат депутата мажилиса парламента, который ранее занимала Динара Шукижанова, передали члену партии Respublica Айтуару Кошмамбетову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060880-saveleva-vmesto-takieva-koshmambetov-vmesto-shukizhanovoy-v-mazhilise-proveli-rotatsiyu/

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