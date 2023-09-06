"Эффективнее бы стали работать": главу Минфина спросили о повышении зарплат министрам

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, нужно ли повышать зарплаты министрам до конкурентного уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, не считает ли он, что ему и его коллегам нужно повысить заработную плату.

По их данным, они зарабатывают в месяц 500-600 тыс. тенге, тогда как рядовые менеджеры Фонда "Самрук-Қазына" – в разы больше.

"Если бы вам повысили зарплату, то, может, и эффективнее начали бы работать. 500-600 тыс. тенге – насколько справедливо?" – задались вопросом представители СМИ.

Но в ответ Ерулан Жамаубаев сообщил, что все должно быть соразмерно.

"Все должно быть соразмерно. Мы без оглядки на общество просто так тоже не можем поднимать зарплаты госслужащим. На то есть основание. Мы должны равномерно двигаться.

Если мы будем повышать госслужащим, то и по экономике тоже должны повышать, то есть работать на то, чтобы у граждан других работников также адекватно повышалась заработная плата", – отметил он.

В целом, по его словам, из бюджета на повышение минимальной заработной платы в следующем году предварительно потребуется около 10 млрд тенге.

Напомним, в июне прошлого года Жамаубаев говорил, что размер его заработной платы составляет 1,5 млн тенге. В ноябре того же года глава Минфина рассказывал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге – все зависит от стажа и квалификации.

Недавно Жамаубаев и глава МНЭ Алибек Куантыров сообщили, что в их ведомствах произошло сокращение сотрудников.

В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Сейчас данный показатель равен 70 тысячам тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035537-effektivnee-by-stali-rabotat-glavu-minfina-sprosili-o-povyshenii-zarplat-ministram/