"Но вы там ничего не поймете": новый глава Минфина готов показать свою декларацию

На брифинге в правительстве нового министра финансов Мади Такиева спросили, готов ли он открыто показать свою декларацию о доходах, передает корреспондент NUR.KZ

Вопрос министру Такиеву касательно декларации задали, поскольку его предшественник на посту главы министерства Ерулан Жамаубаев заявлял, что опубликует свои доходы.

"Декларации чиновников будут публичными с 2025 года, будут публиковаться сведения. Что касается моей декларации, я, конечно, могу выложить, но вы там ничего не поймете. То имущество, которое зарегистрировано, его не нужно отражать, потому что оно подтягивается с госорганов", - ответил Такиев.

Ранее министр Жамаубаев заявлял, что введение нормы о публикации декларации еще будет обсуждаться.

При этом незадолго до отставки правительства глава Минфина, отвечая на вопрос о своей декларации, заявил, что ему нечего скрывать.

Напомним, в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

Подробнее о том, кто войдет в систему декларирования на третьем этапе и как это будет происходить, мы писали здесь.

Добавим, в конце января вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что уже задекларировал из своего имущества с момента старта всеобщего декларирования. По словам замглавы Минфина, в основной декларации он указал трехкомнатную квартиру и автомобиль BMW 2017 года выпуска.

Напомним также, Мади Такие занял пост министра финансов Казахстана на прошлой неделе после отставки правительства. Сегодня новый министр принес присягу.

До этой должности Такие работал в Налоговом комитете, департаментах госдоходов и Администрации президента. С 2019 по 2020 год занимал пост вице-министра национальной экономики.