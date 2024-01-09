Квартира и авто: замглавы Минфина рассказал, какое имущество он задекларировал

Вице-министр Ержан Биржанов на брифинге в кабмине рассказал, что уже задекларировал из своего имущества с момента старта всеобщего декларирования, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов напомнил, что согласно статьи 11 закона РК "О борьбе с коррупцией" политические госслужащие должны публиковать декларации с 1 января 2025 года.

"Относительно себя: я в основной декларации задекларировал трехкомнатную квартиру, которая мне принадлежит на правах собственности, автотранспортное средство. Машина не крутая. BMW 2017 года выпуска. Костюм на мне производства Казахстана, могу даже лейбл показать. Обувь на мне тоже казахстанская. Квартира площадью 74,5 квадратных метров", - заявил он.

При этом озвучивать стоимость своей квартиры вице-министр не стал.

"Ее рыночную стоимость я сейчас не знаю. Я указывал ее номер и где она находится. А стоимость я не оцениваю, оценивают уполномоченные органы, которые считает налоги. Я ежегодно эти налоги уплачиваю", - резюмировал Биржанов.