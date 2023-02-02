"Мне скрывать нечего": глава Минфина рассказал, почему до сих пор не опубликовал декларацию о доходах

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, почему до сих пор не опубликована его декларация о доходах, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, когда будет опубликована декларация министра финансов. Поскольку еще в июне Ерулан Жамаубаев заверил, что готов предоставить информацию о своих доходах.

"Во-первых, я давал поручение кадровой службе (опубликовать его декларацию – прим.ред.). По закону она опубликовывает. Я разберусь с этим. Во-вторых, вы мою зарплату знаете в принципе, мне скрывать нечего", – сообщил в ответ министр.

В целом, по его словам, та декларация, которую сдавали чиновники, в том числе и он, является входной.

"Это входная первая декларация. Даже если были нарушения, мы подсказали им, чтобы входная была чистая. Чтобы завтра при вторичном декларировании у органов госдоходов не возникали вопросы к нашим гражданам, госслужащим. Даже если были какие-то мелкие нарушения, мы им подсказывали, чтобы они заполнили.

Были, когда неправильно указывали зарплату. Там есть ячейки, которые надо заполнять правильно. Если мы видим, что есть повторные заполнения или не заполнения, то это мы все подсказывали. Больше техническая такая ошибка", – указал глава Минфина.

Ранее вице-премьер Ерулан Жамаубаев назвал размер своей зарплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2007766-mne-skryvat-nechego-glava-minfina-rasskazal-pochemu-do-sih-por-ne-opublikoval-deklaratsiyu-o-dohodah/