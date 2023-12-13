Глава Минфина высказался о предстоящем декларировании доходов казахстанцев

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, что нужно подготовить казахстанцам перед сдачей декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.

"Поэтому сейчас нужно начинать искать первоисточники – находить документы, для того чтобы отразить полностью все свое имущество в декларациях", – сказал министр.

При этом он отметил, что введение нормы о публикации деклараций еще будет обсуждаться.

"Моя семья еще в позапрошлом году задекларировала свое имущество, деньги и так далее. Мы ежегодно сдаем уже вторичную декларацию.

Что касается публикации – я вчера уже говорил, что к 2025 году мы завершим третий этап всеобщего декларирования, потом будем принимать решение относительно публикации. Нужно будет все дополнительно обсудить с бизнесом и госорганами", – добавил он.

Он также заявил, что планов по пересмотру сроков введения всеобщего декларирования нет.

"Вся система готова, мы планомерно и поэтапно внедряем всеобщее декларирование", – резюмировал глава Минфина.

Его заместитель Ержан Биржанов добавил, что речи о публикации декларации 13 млн граждан пока не идет.

"Здесь говорится о предоставлении декларации в органы госдоходов. Последний этап будет в 2025 году. Наша цель, чтобы все граждане одномоментно сдали входную декларацию.

Но если вы получаете только заработную плату, то вы декларацию не будете сдавать, потому что ваши доходы мы будем видеть через работодателя. Если у вас есть доходы из других источников, например, от сдачи квартир, то их нужно будет просто отразить в последующей декларации.

При первичной декларации – вводной – простой гражданин, который не является госслужащим, сотрудником квазигоссектора, бизнесменом, на 1 января 2025 года отразит в декларации все, что у него есть. В том числе активы и депозиты в банках второго уровня. В дальнейшем мы будем анализировать его движения.

Если вы простой рабочий завода без дополнительных источников дохода, то последующую декларацию вы сдавать не будете", – заявил он.

Биржанов также рассказал, когда у КГД могут возникнуть вопросы к казахстанцам.

"Если у гражданина на депозите было 50 тысяч долларов, а он купил квартиру, условно, за 45 тысяч, то у нас не будет к нему вопросов. Вопрос возникнет, если гражданин никаких активов не указывал, а потом стал счастливым обладателем большого коттеджа. Тогда мы скажем: "Зарплату не получаешь, драгоценностей не было… откуда деньги?".

Сейчас таких случаев очень много. Вы сами это знаете. Есть случаи, когда все оформляется на третьих лиц. Иногда речь идет о деньгах, заработанных преступным путем. Эти меры как раз позволяют теневую часть снизить, то есть сопоставить активы и пассивы всех граждан", – подчеркнул Ержан Биржанов.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать индивидуальным предпринимателям о всеобщем декларировании в 2024 году.

Введение всеобщего декларирования в Казахстане

В 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Первыми с 2021 года сдавать декларацию начали госслужащие и приравненные к госслужащим лица, а также их супруги.

Тогда гражданам сообщили, что внедрение всеобщего декларирования будет проводиться в несколько этапов и коснется отдельных слоев населения по очереди.

Первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

– будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов; Второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

– работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги; Третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

– касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги; Четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа.

В январе 2023 года стартовал второй этап всеобщего декларирования. Декларацию начали сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

К таковым относятся трудящиеся организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее.