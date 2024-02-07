Смогут ли казахстанцы снимать пенсионные накопления, если государство изымет деньги из ЕНПФ

Сегодня на брифинге кабмина Тамару Дуйсенову спросили, смогут ли казахстанцы снимать "излишки" пенсионных накоплений, если государство заберет часть средств из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о возможности снятия пенсионных накоплений сверх порогового уровня был задан в связи с планами правительства направить 1,5 трлн тенге на госпроекты.

"Согласно законодательству, вы имеете право (на снятие пенсионных средств – прим. ред.), если объем ваших накоплений выше установленного порога – вот эту разницу (можно снять – прим. ред .).

Если деньги ваши инвестируются (речь о вложении 1,5 трлн тенге – прим. ред.), то эти деньги приходят к вам с доходом, они же приумножаются. У вас наоборот будет возможность за счет этого повышения доходов излишки свои получить. То есть казахстанцы смогут снять", – заявила Дуйсенова.

Напомним, сегодня Роман Скляр опроверг информацию о том, что часть средств из 1,5 трлн тенге из ЕНПФ будет направлена на финансирование строительства трех ТЭЦ в Казахстане, которые будут строить россияне.

Ранее в "Самрук-Казына" заявляли обратное и сообщали, что на ТЭЦ все-таки пойдет какая-то часть из указанных пенсионных средств.

Также в середине января была озвучена примерная стоимость трех ТЭЦ, которые построит российская компания в Казахстане.

Отмечалось, что стоимость строительства ТЭЦ в Кокшетау ориентировочно составит 347 млрд тенге, ТЭЦ в Семее – 420 млрд тенге и ТЭЦ в Усть-Каменогорске – 490 млрд тенге.

При этом добавим, что на прошлой неделе Роман Скляр высказался о вложении денег ЕНПФ в холдинг "Байтерек" – в него вложили пенсионные накопления казахстанцев на сумму 173 млрд тенге.

"Важно обеспечить гарантию возврата данных средств. Понятно, что это очень чувствительно. Средства ЕНПФ должны приносить прибыль всем людям, которые их вложили, чтобы обеспечить инвестдоход их пенсионных накоплений", – говорил Скляр.

Еще сообщалось, что в феврале Нацбанк планирует увеличить ежемесячный объем покупки иностранной валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ до 400-500 млн долларов.