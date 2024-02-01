Объем покупки иностранной валюты за счет активов ЕНПФ увеличат до 400-500 млн долларов

В феврале Нацбанк планирует увеличить ежемесячный объем покупки иностранной валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБ.

Сообщается, что данная процедура проводится в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне не менее 30%, способствующей их дальнейшей диверсификации.

Для этого Национальный банк, как доверительный управляющий, продолжает осуществлять регулярные покупки иностранной валюты на биржевых торгах.

"Текущая рыночная конъюнктура и возросшее предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке за счет увеличения объемов продаж из Национального фонда на фоне повышенных изъятий со стороны правительства создают благоприятные условия для более активной покупки валюты в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ.

В связи с этим было принято решение в феврале увеличить диапазон ежемесячного таргетируемого объема покупки иностранной валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ с 200 млн долларов США до 400-500 млн долларов США", – объяснили представители Нацбанка.

Отмечается, что повышение объемов покупки валюты за счет пенсионных активов будет осуществляться при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры с учетом интересов вкладчиков, в том числе в периоды превышения объемов продаж из Национального фонда средних значений.

При этом ранее в Нацбанке сообщали, что в декабре для ЕНПФ было закуплено иностранной валюты на 191 млн долларов, а в января

По данным с официального сайта ЕНПФ, основные направления инвестирования пенсионных активов под управлением НБРК на 1 января 2024 года выглядели так:

государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,6%;

облигации квазигосударственных компаний – 9,1%;

депозиты НБРК – 4,9%;

облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан – 5,9%;

акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2%;

МФО – 2%.

При этом инвестиции в национальной валюте составляли 68,3%, а в долларах США – 31,7% портфеля пенсионных активов.