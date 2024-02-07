Токаев: Казахстанские дороги должны быть качественными, пока этого не наблюдается

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанских дорогах – он отметил, что на данный момент их не назовешь качественными, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на расширенном заседании правительства. Он затронул еще одну наболевшую для казахстанцев тему – тему качества дорог, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Теперь о ситуации с автодорогами. До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы "Астана – Балхаш – Алматы", который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: "Атырау – Астрахань", "Актобе – Кандыагаш", "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. При этом надо учесть ряд важных моментов.

Как показывает анализ, тендеры на строительство автомобильных дорог республиканского значения обычно выигрывают иностранные компании. К таким проектам надо привлекать отечественные компании, обладающие должной квалификацией и необходимой техникой. Проекты по строительству автодорог надо увязать с созданием производств дорожной техники с высокой степенью локализации.

Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается", – заявил президент Казахстана.

Кроме того, сегодня Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию двух национальных проектов, заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры. Также президент раскритиковал работу Министерства водных ресурсов и ирригации.