Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Если захотят – решат, просто не хотят": Токаев о модернизации сельского здравоохранения

Опубликовано:

Пациент на приеме у врача
Врач. Иллюстративное фото: pcess609/Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию двух национальных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с речью на расширенном заседании правительства. Он высказался о введении единого пакета медицинской помощи, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", – сказал президент.

Также глава государства подверг критике результаты работы нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

"Большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. Однако в рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85. В числе причин столь низкой эффективности называются длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ, завышение стоимости проектов. Очевидно, что все это – банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят.

В рамках другого национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 369 школ нового формата. Однако здесь тоже есть проволочки со своевременной разработкой технической документации и выделением земельных участков.

Вдобавок, отечественные производители жалуются на свою низкую вовлеченность в строительство новых школ. Поручаю правительству, акимам регионов и Фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов", – сказал президент.

Кроме того, сегодня Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры и высказался о качестве казахстанских дорог. Также президент раскритиковал работу Министерства водных ресурсов и ирригации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2059629-esli-zahotyat-reshat-prosto-ne-hotyat-tokaev-o-modernizatsii-selskogo-zdravoohraneniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.