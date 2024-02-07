"Если захотят – решат, просто не хотят": Токаев о модернизации сельского здравоохранения

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию двух национальных проектов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с речью на расширенном заседании правительства. Он высказался о введении единого пакета медицинской помощи, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан.

Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", – сказал президент.

Также глава государства подверг критике результаты работы нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

"Большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. Однако в рамках реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85. В числе причин столь низкой эффективности называются длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ, завышение стоимости проектов. Очевидно, что все это – банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят.

В рамках другого национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 369 школ нового формата. Однако здесь тоже есть проволочки со своевременной разработкой технической документации и выделением земельных участков.

Вдобавок, отечественные производители жалуются на свою низкую вовлеченность в строительство новых школ. Поручаю правительству, акимам регионов и Фонду "Самрук-Казына" в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов", – сказал президент.

Кроме того, сегодня Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры и высказался о качестве казахстанских дорог. Также президент раскритиковал работу Министерства водных ресурсов и ирригации.