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Сколько будет стоить отправка миротворцев Казахстана на миссии ООН

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Миротворцы бегут с оружием
Миротворцы. Иллюстративное фото: akorda.kz

Для отправки казахстанцев в миротворческую миссию ООН Минобороны запрашивает у правительства свыше 2,6 млрд тенге. Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Проект постановления вынесен на обсуждение и опубликован на сайте "Открытые НПА" вчера, 1 февраля.

Средства на отправку казахстанских военных на миротворческую миссию ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах, согласно информации на сайте, выделяются из резервов правительства Казахстана на неотложные нужды, предусмотренные в республиканском бюджете на 2024 год.

В пояснительной записке отмечается, что реализация проекта потребует финансовых затрат в размере 2 657 199 930 (два миллиарда шестьсот пятьдесят семь миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот тридцать) тенге.

"Целью разработки проекта является обеспечение авиаперевозки национального контингента Республики Казахстан в миротворческую миссию Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

Принятие проекта обеспечит вклад Казахстана в укрепление международной и региональной безопасности посредством участия в миротворческих миссиях ООН, что в свою очередь повысит престиж нашего государства на мировой арене", - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления пробудет на публичном обсуждении до 15 февраля.

Напомним, 19 января в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества, когда казахстанские военнослужащие будут участвовать в миссиях ООН под собственным флагом. Ранее они входили в состав индийской миссии.

На заседании также стало известно, куда именно направят казахстанских миротворцев: они будут участвовать в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее (район Абьей).

В кулуарах парламента Жаксылыков рассказал, сколько будут получать военнослужащие, участвующие в миссиях ООН: на каждого организация будет направлять по 1 тыс. долларов в месяц.

Министр обороны также подчеркнул, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это - почетная миссия для страны.

Стало известно, что Казахстан потратит 8 млн долларов, чтобы привезти свое вооружение и технику для миссии ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058905-pod-flagom-kazahstana-skolko-sredstv-zaprosit-minoborony-dlya-otpravki-mirotvortsev/

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