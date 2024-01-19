Казахстан потратит 8 млн долларов, чтобы привезти свое вооружение и технику для миссии ООН

Министр обороны в кулуарах парламента рассказал о тратах на участие казахстанских миротворцев в миссиях ООН – на доставку техники и оружия нужны миллионы долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все средства уже в бюджете заложены. Единственное – дополнительные средства заложены на перевозку вооружения, боеприпасов и техники. Порядка 8 млн долларов", - заявил министр Жаксылыков.

Как отметила депутат Айгуль Куспан, требование ООН для участия в их миротворческих миссиях – каждый контингент должен прибывать со своим вооружением и техникой. То есть Казахстану нужно будет перебросить их в локацию миссии.

"На это уйдет около 8 млн долларов, потому что речь идет о больших бронированных машинах "Арлан", 15 штук, "КамАЗах", то есть о большой технике.

Нужны особые самолеты, которых у нас нет. Скорее всего, Минобороны будет обращаться к компаниям, которые занимаются переброской таких грузов. И скорее всего, самолетами Ил-27 такие машину доставят на Голанские высоты, при чем мы идем самым экономным путем.

Возвращение в Казахстан будет уже за счет ООН. Кроме того, ООН будет выплачивать заработную плату нашим военнослужащим - ежегодно в бюджет нашего государства ООН будет выплачивать определенную сумму, где-то 1 млн долларов", - заявила депутат.

Напомним, сегодня в парламенте проголосовали за предложение президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных Сил РК в количестве до 430 человек для участия в миссиях Организации Объединенных Наций.

Глава Минобороны Руслан Жаксылыков подчеркнул, что это первый случай за всю историю казахстанского миротворчества, когда казахстанские военнослужащие будут участвовать в миссиях ООН под собственным флагом. Ранее они входили в состав индийской миссии.

На заседании также стало известно, куда именно направят казахстанских миротворцев - они будут участвовать в четырех миссиях ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее.

В кулуарах парламента Жаксылыков рассказал, сколько будут получать военнослужащие, участвующие в миссиях ООН - на каждого организация будет направлять по 1 тыс. долларов в месяц.

Министр обороны также подчеркнул, что Казахстан не втягивается в военный конфликт, а выполняет миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Он отметил, что это почетная миссия для страны.