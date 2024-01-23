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Глава МЧС призвал алматинцев не поддаваться панике

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Алматинцы вышли на улицу после землетрясения
Алматинцы вышли на улицу после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства рассказал, стоит ли ожидать в Алматы разрушительных землетрясений, передает корреспондент NUR.KZ.

Сырым Шарипханов сообщил, что на фоне землетрясений разрушений зданий и сооружений не наблюдается.

"В течение часа после события МЧС развернули республиканский оперативный штаб. Организованы телефоны горячей линии с привлечением психологов. Силы приведены в повышенную готовность. В Алматы были задействованы пункты приема пострадавшего населения", – заявил министр.

По его словам, аналогичные пункты есть во всех регионах. Информация о них есть в 2ГИС и в подъездах многоквартирных домов.

"Сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Призываем население не поддаваться панике и доверять официальным источникам информации", – резюмировал глава МЧС.

Министр позже добавил, что по состоянию на 07:00 сегодняшнего дня зарегистрировано три значимых сейсмических события с максимальной ощутимостью в городе Алматы – 5, Шымкент – 2, Жамбылская область – 2-3, область Жетісу – 4 балла.

"Силы и средства регионов приведены в повышенную готовность, развернуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений и система оповещения населения с готовностью к реагированию. Всего на случай разрушительных землетрясений в городе Алматы предусмотрено привлечение группировок сил из 15 регионов и 7 центральных государственных органов с общим количеством более 55 тысяч человек и 9 тысяч единиц техники", – подчеркнул глава МЧС.

Землетрясения в Алматы

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу. Землетрясение также было зафиксировано в Шымкенте.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы – в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

В результате землетрясений в Алматы пострадали 44 человека.

В ДЧС города рассказали, почему во время землетрясения в Алматы не сработали городские системы оповещения и не было SMS-рассылок. Также в ведомстве сообщили, когда проверят дома на наличие повреждений после землетрясения.

Между тем ночью в пункты приема населения в Алматы пришли более 11 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056997-glava-mchs-prizval-almatintsev-ne-poddavatsya-panike/

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