Когда в Алматы проверят дома на наличие повреждений после землетрясения

В Департаменте по ЧС Алматы рассказали, когда проверят дома на наличие повреждений после землетрясения в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Информацию мы будем проверять, уже исходя из наших возможностей совместно с акиматом жилые дома будут обследованы. Жители могут скидывать информацию. До этого в соцсетях мы публиковали дополнительные номера телефонов, мы будем перепроверять. В какой срок это будет сделано - пока точно сказать не можем", - сообщили в ДЧС во время брифинга.

Отметим, что этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в области Жетiсу.

Жители некоторых районов Алматы сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово вышли на улицу, боясь повторных толчков

В результате землетрясения в Алматы пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.

МЧС делало заявление по ситуации в Алматы и регионах после землетрясения.