Когда в Алматы проверят дома на наличие повреждений после землетрясения
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В Департаменте по ЧС Алматы рассказали, когда проверят дома на наличие повреждений после землетрясения в городе, передает корреспондент NUR.KZ.
"Информацию мы будем проверять, уже исходя из наших возможностей совместно с акиматом жилые дома будут обследованы. Жители могут скидывать информацию. До этого в соцсетях мы публиковали дополнительные номера телефонов, мы будем перепроверять. В какой срок это будет сделано - пока точно сказать не можем", - сообщили в ДЧС во время брифинга.
Отметим, что этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в области Жетiсу.
Жители некоторых районов Алматы сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово вышли на улицу, боясь повторных толчков
В результате землетрясения в Алматы пострадало 8 человек. Все они сразу же были доставлены в стационары города.
МЧС делало заявление по ситуации в Алматы и регионах после землетрясения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056971-kogda-v-almaty-proveryat-doma-na-nalichie-povrezhdeniy-posle-zemletryaseniya/