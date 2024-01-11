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В МВД заявили, что закончили устанавливать камеры для слежки за полицейскими – и их десятки тысяч

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Камера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения. Фото: polisia.kz

В колониях и отделах полиции Казахстана установили десятки тысяч камер видеонаблюдения – такая мера нужна была для защиты прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников, пишет NUR.KZ.

МВД по поручению президента Касым-Жомарта Токаева завершило внедрение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

Отмечается, что система видеонаблюдения – инструмент защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников.

"В декабре прошлого года завершено внедрение сплошного видеонаблюдения во всех отделах полиции и пенитенциарных учреждениях.

В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тысяч видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях (тюрьмах, колониях и т.д. – прим. ред.) – почти 40 тысяч видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Благодаря данной системе в пенитенциарных учреждениях предотвратили три попытки побега заключенных, 23 суицида, не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки.

При этом в шесть раз увеличилось число нарушений режима содержания – в прошлом году их выявили более 15 тыс. Наряду с этим наблюдается восьмикратное сокращение досудебных расследований за незаконные действия полицейских в отношении осужденных.

Напомним, в декабре 2022 года в Генпрокуратуре заявили о принятых правовых мерах по предупреждению пыток. Сообщалось, что с 2023 года расследовать пытки будут исключительно прокуроры.

В феврале прошлого года в Казахстане был введен в действие приказ, цель которого – предотвратить пытки граждан и другие недозволенные меры расследования.

В марте в стране приняли правила обязательного видеонаблюдения в колониях, СИЗО и полиции – мера направлена на предотвращение недозволенных методов следствия. Позже президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о предупреждении пыток и других жестоких видов обращения.

В июне Генпрокуратура рекомендовала МВД проводить тестирование на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток. Через некоторое время президент Токаев поручил ввести уголовную ответственность за повреждение видеокамер в исправительных учреждениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2054990-v-mvd-otchitalis-po-videokameram-neobhodimym-dlya-slezhki-za-politseyskimi/

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